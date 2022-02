Bo’bal d’équinòx et stages 5 rue de l’Airette,Aubenas (07)

Bo’bal à 20h30 – première partie : TALWEG – Aurélien CLARANBAUX 14h – 17h atelier instrumental (Aurélien Claranbaux) 14h & 16h30: Ateliers « la danse folk, autrement » & initiation *source : événement [Bo’bal d’équinòx et stages](https://agendatrad.org/e/33912) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

6€ – 9€ – 13€

avec Aurélien Claranbaux Solo et Talweg 5 rue de l’Airette,Aubenas (07) 5 rue de l’Airette, 07200 Aubenas, France

