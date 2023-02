BOB LOG III + COURTING + MEULE INDE*RAMA #2 SALLE OASIS, 4 mars 2023, LE MANS.

BOB LOG III + COURTING + MEULE INDE*RAMA #2 SALLE OASIS. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Héros du blues punk lo-fi, Bob Log III a inspiré TOUS les autres one-man band à la seule exception de Hasil Adkins. Il balance un show systématiquement hypnotique et jubilatoire, à base de slides et de picking, de ballons et de canards gonflables, de crowd rafting et de grille-pain, pour un concert en odorama (si, si). Contact PMR : 07 67 24 90 47 Bob Log III Bob Log III

Votre billet est ici

SALLE OASIS LE MANS Avenue Félix Geneslay Sarthe

Héros du blues punk lo-fi, Bob Log III a inspiré TOUS les autres one-man band à la seule exception de Hasil Adkins. Il balance un show systématiquement hypnotique et jubilatoire, à base de slides et de picking, de ballons et de canards gonflables, de crowd rafting et de grille-pain, pour un concert en odorama (si, si).

Contact PMR : 07 67 24 90 47

.15.8 EUR15.8.

Votre billet est ici