Bouches-du-Rhône

Hôtel Le Calendal, le mercredi 10 novembre à 15:00

Bob le mouton invite les enfants! ——————————— Découverte du pastoralisme à travers des jeux, des contes et, en vedette, Bob lui-même, le petit mérinos de l’Hauture, héros de sept films d’animation, invité pour l’occasion par le Calendal!

sur réservation auprès du CIQ de l’Hauture

Le CIQ de l’Hauture propose aux enfants une demi-journée récréative sur le thème des bergers et de leurs moutons, projections, contes, jeux… Hôtel Le Calendal 5, rue Porte de Laure Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T17:00:00

