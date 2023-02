BOB ET MOI LA NOUVELLE SEINE PARIS Catégories d’Évènement: 75005

Paris

BOB ET MOI LA NOUVELLE SEINE, 11 février 2023, PARIS. BOB ET MOI LA NOUVELLE SEINE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-25 19:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. PENICHE METAMORPHOSIS – LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) PRESENTE : ce spectacle. Péniche sans accès handicapés, arrivée 30 mn avant le spectacle, Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert BOB ET MOI EUR22.0 22.0 euros Votre billet est ici LA NOUVELLE SEINE PARIS Face au 3, quai Montebello 75005 PENICHE METAMORPHOSIS – LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) PRESENTE : ce spectacle. Péniche sans accès handicapés, arrivée 30 mn avant le spectacle, Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert.2023-02-25. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 75005, Paris Autres Lieu LA NOUVELLE SEINE Adresse Face au 3, quai Montebello Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville LA NOUVELLE SEINE PARIS Departement 75005

LA NOUVELLE SEINE PARIS 75005 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BOB ET MOI LA NOUVELLE SEINE 2023-02-11 was last modified: by BOB ET MOI LA NOUVELLE SEINE LA NOUVELLE SEINE 11 février 2023 LA NOUVELLE SEINE PARIS

PARIS 75005