Bob et moi Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement

Bob et moi Marseille 15e Arrondissement, 4 mars 2023, Marseille 15e Arrondissement . Bob et moi 118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse L’Astronef Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

2023-03-04 – 2023-03-04

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley.

Une découverte qui va changer sa vie.



Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir – loin des idées reçues – les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari.



À travers un récit mêlant petite et grande histoire, Alexandre Virapin raconte avec toute sa puissance au plateau, comment un homme né du ghetto jamaïcain est parvenu au statut de légende par son génie musical et la portée de son message de paix et d’unité.



Écriture : Jules Meary et Alexandre Virapin

Interprétation : Alexandre Virapin

Mise en scène : Jules Meary

Création lumière : Benoît Brochard

Création sonore : Marine Iger

Tout public

Durée : 1h15 « Bob et moi » revient au théâtre de l’Astronef ! https://astronef.org/ Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 15e Arrondissement Autres Lieu Marseille 15e Arrondissement L'Astronef Adresse Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Ville Marseille 15e Arrondissement lieuville Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement L'Astronef Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-15e-arrondissement/

Bob et moi Marseille 15e Arrondissement 2023-03-04 was last modified: by Bob et moi Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement L'Astronef 4 mars 2023 118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse L'Astronef Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône