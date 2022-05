Bob Dylan’s day Collectif 12, 14 mai 2022, Mantes-la-Jolie.

Collectif 12, le samedi 14 mai à 20:00

Une vingtaine de musiciens, rassemblant groupes confirmés et amateurs, interprète chacun à sa manière, plusieurs chansons de Bob Dylan, figure majeure de la musique mais aussi de la littérature américaine. Le concert débutera par une scène ouverte acoustique. En 2022, pour la 7e édition nous proposons un triple rendez-vous : * Mardi 10 mai à 19 h : Black America : Dylan matters (ça compte pour lui) Conférence illustrée de Stéphane Bernard sur les rapports de Bob Dylan avec la question noire et la culture africaine-américaine (en partenanriat avec L’UPM (Université populaire du Mantois). * Samedi 14 mai à 18 h 30 : ouverture des portes. Scène ouverte acoustique (“hootnany”) autour du bar du C 12 : apportez une guitare, une voix (un harmo – en option)… et des chansons de Dylan. *Samedi 14 mai à 20 heures : Concert du 7e Bob Dylan’s Day avec Americana – C’estÀdire – Chromatics – Dandelion – Denis Van & Friends – Dom Coste – Jokermen – Pigs in Cornfield – Poupées russes – Simple Twist – The Badcave

entrée libre

concert, scène ouverte, conférence

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



