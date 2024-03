BOB DYLAN HOMMAGE SALLE ALIENOR D’AQUITAINE Saint Jean D’angely, vendredi 5 avril 2024.

Les grands succès planétaires interprétées par un groupe, The Cutting Edge, de 5 musiciens professionnels, parmi les rares à être capables de restituer les chansons de Bob, avec l’esprit et la qualité sonore: guitares, basse et batterie, harmonica, avec un orgue très rare un Hammond avec sa cabine Leslie. Denis Feignier, qui a rencontré Bob Dylan donnera des informations précieuses sur la vie et l’œuvre de Bob Dylan. Ambiance Louisiane avec Food Truck Americana et Harley Davidson.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

SALLE ALIENOR D’AQUITAINE PLACE DES MARTYRS 17400 Saint Jean D’angely 17