Esplanade Ziem, le samedi 5 février à 15:30

Deux hommes, en mouvement, en équilibre ou en chute… en migration. Sur leur dos, une boite en bois brute, pesante comme leur passé, vide comme leur avenir. Sans mot, au rythme de leur boite, ils mènent leur danse et tracent leur chemin avec la légèreté et la désinvolture des jeunes gens plein de force et d’espoir. Leurs corps parlent, ils dessinent leur voyage, le danger menace mais la prise de risque est joyeuse et victorieuse. Ils changent de vie, défient les lois de la pesanteur et nous embarquent dans leur odyssée. **Durée : 40 minutes** **En extérieur.** **Tout public.**

Spectacle offert

TEMPO CIRQUE – 5 au 20 février – Esplanade Ziem Esplanade Ziem Avenue Félix Ziem 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:30:00 2022-02-05T16:10:00

