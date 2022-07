BOATE – CIRQUE ROUAGE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

BOATE – CIRQUE ROUAGE

Parc de Tessé Allée André Bouton Le Mans Sarthe

2022-07-28

Parc de Tessé Allée André Bouton

Le Mans

Sarthe Dans le cadre du Festival Soirs d’été. Deux hommes, en mouvement, en équilibre ou en chute… en migration. Sur leur dos, une boite en bois brute, pesante comme leur passé, vide comme leur avenir.

Leurs corps parlent, ils dessinent leur voyage, le danger menace mais la prise de risque est joyeuse et victorieuse. Ils changent de vie, défient les lois de la pesanteur et nous embarquent dans leur odyssée. Durée : 40 min. Dans le cadre du Festival Soirs d’été. Deux hommes, en mouvement, en équilibre ou en chute… en migration. Sur leur dos, une boite en bois brute, pesante comme leur passé, vide comme leur avenir.

Leurs corps parlent, ils dessinent leur voyage, le danger menace mais la prise de risque est joyeuse et victorieuse. Ils changent de vie, défient les lois de la pesanteur et nous embarquent dans leur odyssée. Durée : 40 min. Parc de Tessé Allée André Bouton Le Mans

