LE LEVANTIN, le jeudi 12 août à 19:00

[http://www.levantin.fr](http://www.levantin.fr)ails Rendez-vous un Jeudi par mois sur un catamaran géant, pour 4h de croisière épicurienne et musicale. 4 musiciens cubains seront en live toute la soirée le tout avec un coucher de soleil, du bon vin et de bons cocktails, un apéro dinatoire, dont une plancha sur place. ______________________________________________ ARTISTES ► Pablo y su charanga (CUBA) Live _______________________________________________________________ INFOS ● RÈGLES SANITAIRES : Au vu du contexte actuel, on tient à mettre en place de nouvelles mesures pour continuer à faire la fête en sécurité – Port du masque sur le catamaran – Lavage des mains obligatoire avant l’entrée sur le bateau. Et pensez à les laver régulièrement avec du gel hydroalcoolique disponible à bord – Respectez les gestes barrières ● IMPORTANT : Embarquement à partir de 19H15 ● PREVENTES Apéro Dinatoire compris: verre de bienvenue + plancha et crudités sur place. Tarif Unique: 45€ (hors frais de loc) ● Dans le cadre du Levantin Catamaran : www.levantin.fr

46,99€ en pré-vente

♫♫♫ LE LEVANTIN Quai du port, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T23:30:00

