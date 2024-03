Boa Boa Médiathèque Floresca Guépin Nantes, samedi 6 avril 2024.

Boa Boa Spectacle musical par la compagnie Comptoirs du rêve Samedi 6 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin

Début : 2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Spectacle musical par la compagnie Comptoirs du rêve

Deux sœurs jouent des frontières et du réel et apprennent ensemble à changer de peau, de personnalité pour grandir et s’épanouir. Au gré des tableaux musicaux qui s’enchaînent, le public est conduit à devenir complice et acteur d’une odyssée onirique et poétique.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire