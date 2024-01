Bo Weavil Duo en concert Sortie 13 Pessac, samedi 9 mars 2024.

Bo Weavil Duo en concert La voix de Bo Weavil, sa guitare hypnotique et ses harmonicas cuivrés, ont résonné depuis 1995 sur plus de 2000 scènes partout en Europe et de l’autre côté de l’océan. Samedi 9 mars, 21h00 Sortie 13 Prévente 10 €. Sur place 13 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T21:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-09T21:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00

Il a ouvert les concerts des plus grands: Ben Harper à l’Olympia, Betty Lavette à La Cigale, deux fois pour Sharon Jones & The Dap-Kings, Hugh Laurie et Robert Plant à Cognac Blues Passion, Camille aux Eurockéennes, Jacques Higelin… On l’a aussi vu au Canada briller sur la scène du festival de Mont-Tremblant ainsi qu’à Vancouver, et faire impression sur Beale Street à Memphis (USA).

Bo Weavil est douché de distinctions, Trophées France Blues (meilleur album 2001, meilleur artiste européen 2004) ou Prix Cognac Blues Passion en 2011. ‘Big Road Blues’, un titre du troisième album (Mo’Diggin’), a été retenu par Ben Harper pour une compilation de “ses meilleurs blues” chez EMI. On n’en finirait pas d’inventorier ses rosettes.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

blues concert