Visite du Bâtiment de la BNPA Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30 BNPA – Base nautique et de Plein Air

La BNPA vous ouvre ses portes et ses archives…

Vous êtes nombreux à passer devant ce bâtiment pour aller à la plage sans vraiment connaitre ses activités et son fonctionnement…

Pourtant ce patrimoine municipal accueille depuis plus de 50 ans au rythme des saisons et du niveau du lac de Serre-Ponçon un public varié et nombreux, faisant de lui un lieu qui a su traverser les époques en participant pleinement au développement :

Du départ en vacances des familles puis des colonies de vacances,

Des séjours éducatifs et classes découvertes

De l’éducation populaire au service du « vivre ensemble »

D’échanges interculturels

De la formation (Sport & animation)

De la pratique de la voile sous toutes ses formes (Loisirs / compétitions)

Edifié face à la chapelle St Michel en 1971, le bâtiment est organisé sur 3 niveaux pour répondre aux attentes du plus grand nombre.

Avec sa terrasse panoramique insoupçonnée depuis la route, la BNPA bénéficie d’un cadre d’exception.

Et vous ?

Vous avez déjà partagé un moment de vie avec la BNPA ?

Vous pourriez avoir des envies, un projet à mener à la BNPA…

Nous serons heureux d’échanger avec vous pour refaire l’histoire ou écrire une nouvelle page…

2 visites guidées et commentées sont organisées par l’équipe municipale à 14h30 et 15h30 le Samedi. Inscription au préalable préférable.

BNPA – Base nautique et de Plein Air Baie St Michel – CHORGES Chorges 05230 Baie St Michel Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

La BNPA (Base Nautique et de Plein Air) construite en 1971 sur la Baie St Michel fait partie intégrante du patrimoine et de l’histoire de la commune de Chorges.

Cet équipement municipal dirigé pendant 35 ans par le couple HERCMAN a vu se succéder plusieurs directeurs qui ont chacun contribué à ce qu’il est aujourd’hui : Une école de voile labellisée par la Fédération Française de Voile et un centre d’hébergement à destination des groupes comme des particuliers, des touristes comme des locaux, des jeunes comme les moins jeunes…

2023 marque un tournant de l’histoire de la BNPA.

En effet, un vaste programme de travaux et de rénovation a été voté par le conseil municipal, qui montre ainsi sa volonté de s’appuyer sur cette structure pour poursuivre son développement touristique et économique sur les 4 saisons.

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe municipale vous propose une exposition en accès libre qui retrace l’Histoire de la BNPA à travers une série de petites histoires : Lieu de sport et de loisirs, de vacances, de séjours éducatifs, de travail, nous connaissons tous quelqu’un qui connait quelqu’un qui a partagé un moment de vie ici.

Et vous, quel est votre lien avec la BNPA ?!

Nous vous proposons de venir partager votre histoire avec nous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

