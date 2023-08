Initiations nautiques & Moments de partage… BNPA – Base nautique et de Plein Air Chorges, 16 septembre 2023, Chorges.

Initiations nautiques & Moments de partage… Samedi 16 septembre, 14h00 BNPA – Base nautique et de Plein Air Après midi portes ouvertes de l’école de Voile – Activités nautiques gratuites et sur inscriptions par mail

La boucle est bouclée ?!!!

#Patrimoine #Parcours nautique # Année Olympique

Labélisée par la Fédération Française de Voile depuis 50 ans et engagée récemment avec la commune de CHORGES via le label « Terre de Jeux 2024 », l’école de Voile de la BNPA vous invite en toute simplicité à découvrir, participer et partager certaines de ses activités :

Funboat (Catamaran)

Kayak

Paddle

–> Initiations de 45 minutes encadrées par nos moniteurs

–> Enfants dès 6 ans et adultes (de 6 à 9 ans accompagné d’un adulte)

On vous donne la parole :

Un moment convivial qui sera aussi l’occasion d’échanger avec l’équipe municipale sur les pratiques nautiques d’hier, d’aujourd’hui et de demain…

Vos expériences et vos attentes nous serons précieuses pour réaliser :

Le projet de rénovation de la BNPA à l’Horizon 2024 / 2025.

Les aménagements communaux nécessaires sur la Baie St Michel au développement raisonné de ce territoire d’exception.

Nous vous attendons donc nombreux·se et en particulier Samedi à 16h30, pour le gouter de l’école de voile et le vernissage de l’exposition qui retrace la vie de la BNPA depuis 1971.

BNPA – Base nautique et de Plein Air Baie St Michel – CHORGES Chorges 05230 Baie St Michel Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 50 62 28 https://www.baiestmichel.com/fr/base-nautique [{« type »: « email », « value »: « bnpa@mairie-chorges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 60 07 42 »}] Hier, aujourd’hui, demain, la BNPA vous ouvre ses portes !

La BNPA (Base Nautique et de Plein Air) construite en 1971 sur la Baie St Michel fait partie intégrante du patrimoine et de l’histoire de la commune de Chorges.

Cet équipement municipal dirigé pendant 35 ans par le couple HERCMAN a vu se succéder plusieurs directeurs qui ont chacun contribué à ce qu’il est aujourd’hui : Une école de voile labellisée par la Fédération Française de Voile et un centre d’hébergement à destination des groupes comme des particuliers, des touristes comme des locaux, des jeunes comme les moins jeunes…

2023 marque un tournant de l’histoire de la BNPA.

En effet, un vaste programme de travaux et de rénovation a été voté par le conseil municipal, qui montre ainsi sa volonté de s’appuyer sur cette structure pour poursuivre son développement touristique et économique sur les 4 saisons.

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe municipale vous propose une exposition en accès libre qui retrace l’Histoire de la BNPA à travers une série de petites histoires : Lieu de sport et de loisirs, de vacances, de séjours éducatifs, de travail, nous connaissons tous quelqu’un qui connait quelqu’un qui a partagé un moment de vie ici.

Et vous, quel est votre lien avec la BNPA ?!

Nous vous proposons de venir partager votre histoire avec nous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Delphine SANDRIN