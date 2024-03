BNNY, Kino Motel et No Gravity au Supersonic SUPERSONIC Paris, lundi 20 mai 2024.

Cette soirée plaira aux fans de… Mazzy Star, Tess Parks & Alice Phoebe Lou !

BNNY (22h00)

(Indie pop – Chicago, US)

BNNY. Derrière ce quatuor se cache une tête pensante remarquable qui répond au nom de Jess Viscius et qui présente leur premier disque du nom d’Everything. C’est en convoquant les spectres de Mazzy Star, de Low ou des plus récents SoKo et Cigarettes After Sex que Jess Viscius (accompagnée de sa sœur jumelle Alexa et de ses potes Tim Makowski et Matt Pelkey) décide de cicatriser sa peine la plus profonde.

Composé de quatorze titres brumeux et mélancoliques, la native de Chicago ira établir un deuil des plus éprouvants où elle raconte son désarroi et sa tristesse infinie suite au décès de sa partenaire. Préparez-vous à avoir le cœur accroché. Dès l’entrée en matière nommée « Ambulance », le ton est donné tant Bnny arrive à concilier le côté garage des années 1960 et le courant dream-pop/slow core des années 1990 avec un soupçon d’ambient des années 2010. Ce résultat est exprimé sur des morceaux brumeux et lancinants allant de « August » à « Little Flower » en passant par les enchanteurs et mélodiques « So Wrong », «Sure » ou bien encore « Blind » où la voix susurrée de Jess Viscius arrive à masquer sa douleur marquée par ce décès si brutal.

Elle ira jusqu’à puiser auprès de Wilco période Sky Blue Sky sur « Not Even You » ou ajouter un brin de psychédélique sur le nihiliste « Promises » et de garage sur « Take That Back » afin de mieux nous émouvoir. Doucereux et mystique de bout en bout, ce deuil qu’entreprend Bnny arrive à nous émouvoir tant on pénètre facilement dans les pensées de Jess Viscius. C’est ce qui fait la force de ce sublime premier disque qui se clôt avec un « Stardust » et une intermède acoustique attachante nommée « Voice Memo ».

https://open.spotify.com/…/artist/5WrIiG2BnDY2kouJxzQPsh

https://youtu.be/gZKki_bg7Mg

KINO MOTEL (21h00)

(Art rock – Melbourne, AUS)

Kino Motel are a Melbourne via Berlin 4-piece who push the dynamic range to extremes in both directions. Control and beauty and darkness featuring members of Cash Savage and The Last Drinks and Eaten By Dogs.

https://kinomotel.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=DRNjH6q-NCg

NO GRAVITY (20h00)

(Dream pop – Paris, FR)

Né il y a deux ans dans l’intimité du home studio du Parisien Nick Woodland, le projet No Gravity sort peu à peu de sa cachette pour venir à notre rencontre.

Depuis la sortie de leur premier EP « Wake up » en mai dernier, No Gravity propose un rock à la fois mélodique et éthéré aux frontières de la dream pop et du shoegaze.

Portées par une voix angélique, celle de Paulien Zoethout, et des guitares puissantes aux échos cristallins où se mêlent nappes envoûtantes et riffs de synthétiseurs aux accents new wave, le groupe déploie un paysage sonore flottant où la gravité n’existe plus.

À l’occasion de la sortie de son deuxième EP, No Gravity nous garantit une expérience en apesanteur !

FFO / Si vous aimez : Beach House, MGMT, Slowdive

https://open.spotify.com/…/2ZXf50lgKWQuXR8i3TTtCV

