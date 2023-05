BNLP – IN DA WOOD – 13.05.23 Catégorie d’Évènement: île de France BNLP – IN DA WOOD – 13.05.23, 13 mai 2023, . Du samedi 13 mai 2023 au dimanche 14 mai 2023 :

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Pour participer à l’événement, vous devez au préalable rejoindre le groupe privé Facebook « BNLP – IN DA WOOD » dans lequel vous retrouverez ensuite notre événement Tandis que la forêt s’éveille, les corps inanimés se réchauffent, annonçant la fin de l’hibernation collective et le retour tant attendu des somptueux oiseaux de nuit… À cette occasion, Bonne Nuit Les Petits vous convoque pour une grand-messe au plus profond des bois pour y célébrer ensemble le retour des beaux jours. PROGRAMMATION •

> 22H-00H | OPEN PLATINES > 00H-02H | NANØGRAM

https://soundcloud.com/nanonanoo

https://www.instagram.com/nanogram____/

https://www.facebook.com/NanoGram1993 > 02H-04H | QANTYK

https://soundcloud.com/qantyk

https://www.instagram.com/qantyk_/

https://www.facebook.com/qantyk.artist > 04H-06H | NEHOLE

https://soundcloud.com/nehole

https://www.instagram.com/nehole_/

https://www.facebook.com/nehole.nehole > 06H-08H | NZO L’adresse sera envoyée par mail aux détenteurs de pré-ventes. Contact : https://www.facebook.com/events/1900271033659894?ref=110 https://www.facebook.com/BNLP-2100772509973422 https://www.facebook.com/BNLP-2100772509973422 https://www.facebook.com/groups/343209156905652

