Lundi de l’INA : carte blanche à Lamya Essemlali BNF, 12 décembre 2022, .

Lundi de l’INA : carte blanche à Lamya Essemlali Lundi 12 décembre, 19h00 BNF

Lamya Essemlali, présidente de l’association Sea Shepherd France, est l’invitée exceptionnelle du dernier Lundi de l’INA de l’année 2022. La militante écologique animera cette séance baptisé …

BNF Quai François Mauriac, 75013, Paris [{« link »: « https://seashepherd.fr/ »}, {« link »: « https://rev-parti.fr/ »}]

Du Torrey Canyon (1967) à Fukushima (2011), en passant par Tchernobyl (1986), la médiatisation de grandes catastrophes d’origine anthropique a joué un rôle crucial dans la prise de conscience écologique. Plusieurs lanceurs d’alerte ont également écumé les plateaux télévisés. Désormais, les alarmes se succèdent et les événements qui se multiplient ne peuvent plus apparaître comme des soubresauts localisés. La succession de ces drames fait-elle pour autant changer notre compréhension des enjeux ? Comment les médias peuvent-ils se mobiliser pour couvrir et annoncer ces catastrophes sans les banaliser ?

Séance animée par : Lamya Essemlali est une militante écologiste engagée, Présidente depuis 2008 de l’association Sea Shepherd France, spécialisée dans la défense, la protection et la sauvegarde des océans et du monde marin. Elle est également vice-présidente du parti Révolution écologique pour le vivant (REV), fondé en 2018 par Aymeric Caron. Elle a publié notamment « Capitaine Paul Watson, entretien avec un pirate », chez Glénat en 2012 et « Paul Watson – Sea Shepherd, le combat d’une vie», Glénat, en 2017.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T19:00:00+01:00

2022-12-12T21:00:00+01:00