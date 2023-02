BÉNÉDICTE BOUSQUET "D’ÉCOLE ET MOI" COMEDIE DE TOURS, 16 février 2023 00:00, TOURS.

COMEDIE DE TOURS TOURS Indre-et-Loire . La Comédie de Tours (PLATESV-D-2021-003487) en accord avec Décollez-vous présente BÉNÉDICTE BOUSQUET « D’école et moi »humour tout public (à partir de 8 ans) durée : 1H15 de Bénédicte Bousquet mise en scène Mathieu Oliver avec Bénédicte BousquetVous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon. Révélations sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis.Une maîtresse d’école pas comme les autres ! Enseignante depuis 21 ans, elle a 2 ou 3 trucs à vous révéler sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis ! Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous-rire et émotions, douceur et corrosion, elle revisite l’univers de votre enfance en sketches et en chansons. Mais pas que ! C’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra ! De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire !Accès PMR : 02 47 66 68 81 . Bénédicte BOUSQUET

Une maîtresse d’école pas comme les autres ! Enseignante depuis 21 ans, elle a 2 ou 3 trucs à vous révéler sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis ! Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous-rire et émotions, douceur et corrosion, elle revisite l’univers de votre enfance en sketches et en chansons. Mais pas que ! C’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra ! De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire !

Accès PMR : 02 47 66 68 81

