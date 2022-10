BMX Rock Event Saint-Brieuc, 19 novembre 2022, Saint-Brieuc.

BMX Rock Event

2022-11-19

Le BMX Rock Event sera Le rendez-vous sportif et festif de cet automne à Saint-Brieuc ! Porté par le Saint-Brieuc BMX Côtes-d’Armor et ses 130 licenciés, cet indoor (compétition en intérieur) a pour but de faire connaître la discipline de manière ludique.

Au total, 400 courses seront disputées sur deux jours au palais des congrès et des expositions, à Brézillet. 1 200 pilotes de toute la France sont attendus, des plus jeunes jusqu’au niveau international.

saint.brieuc.bmx@orange.fr

Palais des Congrès et des Expositions, Rue Pierre de Coubertin, Saint-Brieuc

