Bal d’Halloween Club BMX BMX MOURS-ROMANS Mours-Saint-Eusèbe, 3 novembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Préparez-vous pour une soirée d’Halloween exceptionnelle au Club de BMX de Mours !

Le vendredi 3 novembre, la piste se transforme en un véritable cauchemar festif ! Venez déguisés et prêts à vivre une soirée effrayante remplie de plaisir.

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 . .

BMX MOURS-ROMANS Place de l’europe

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Get ready for an exceptional Halloween evening at the Mours BMX Club!

On Friday, November 3, the track will be transformed into a festive nightmare! Come in costume and get ready for a spooky, fun-filled evening!

¡Prepárate para una excepcional velada de Halloween en el Mours BMX Club!

El viernes 3 de noviembre, la pista se transformará en una pesadilla festiva ¡Ven disfrazado y prepárate para una noche espeluznante llena de diversión!

Bereiten Sie sich auf einen außergewöhnlichen Halloween-Abend im BMX-Club von Mours vor!

Am Freitag, den 3. November, verwandelt sich die Piste in einen festlichen Albtraum! Kommen Sie verkleidet und bereit, einen gruseligen Abend voller Spaß zu erleben

Mise à jour le 2023-10-14 par Valence Romans Tourisme