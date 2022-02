Bmore | soirée d’inauguration du festival Série Mania Le Tripostal, 19 mars 2022, Lille.

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Le Tripostal

Terreau fertile du rap et de l’électro, Charm city s’ambiance sur des sons qui n’appartiennent qu’à Elle : le Baltimore Club croise House et Hip Hop depuis une vingtaine d’années. 20 ans, c’est aussi la date clef du premier épisode de the Wire. Un sillage indélébile sur les mondes du rap et des séries télés, ça se fête. Cut Killer, Dirty Berlin, Videomit et guests nous le prouvent au Tri Po jusqu’à 3h du mat. C. Jonathan Lelong

Gratuit, acces libre

20 ans d’écoutes de Baltimore

Le Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T22:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T03:00:00