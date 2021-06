Blwarg ! Tourouvre au Perche, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Tourouvre au Perche.

Blwarg ! 2021-07-02 – 2021-09-15 Médiathèque de Tourouvre 10, rue du 13 août 1944

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche

Les médiathèques des Hauts du Perche ont l’immense plaisir d’accueillir l’exposition de Kallya et Gloum, auteurs Tourouvrains de la bande-dessinée « Blwarg ». Si vous l’avez manquée aux Muséales, vous pouvez découvrir encore aujourd’hui cette exposition qui est déplacée à la bibliothèque de Tourouvre et voyagera dans les autres bibliothèques de la CDC des Hauts du Perche. Venez découvrir tout le travail réalisé autour de cette BD fantasy-burlesque.

Aux horaires habituels des médiathèques et bibliothèques.

Tourouvre: mercredi 14h-18h, vendredi 9h30-12h30,

media@cdchautsperche.fr +33 2 33 83 07 79

