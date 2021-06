Blwarg ! Beaulieu, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Beaulieu.

Blwarg ! 2021-07-02 – 2021-09-15 Médiathèque de Beaulieu Ancienne école

Beaulieu Orne Beaulieu

Les médiathèques des Hauts du Perche ont l’immense plaisir d’accueillir l’exposition de Kallya et Gloum, auteurs Tourouvrains de la bande-dessinée « Blwarg ». Si vous l’avez manquée aux Muséales, vous pouvez découvrir encore aujourd’hui cette exposition qui est déplacée à la bibliothèque de Tourouvre et voyagera dans les autres bibliothèques de la CDC des Hauts du Perche. Venez découvrir tout le travail réalisé autour de cette BD fantasy-burlesque.

Aux horaires habituels des médiathèques et bibliothèques.

Beaulieu : mardi 18h30 à 20h, samedi 10h à 12h.

biblibeaulieu@cdchautsperche.fr +33 2 33 25 09 64

