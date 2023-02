BLUTCH Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Nicolas-de-Port

BLUTCH, 4 mars 2023, Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port. BLUTCH 10 Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

2023-03-04 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-04 17:00:00 17:00:00 Saint-Nicolas-de-Port

Meurthe-et-Moselle Saint-Nicolas-de-Port Le Musée du Cinéma et de la Photographie et Lorraine Culture du Monde, vous proposent une conférence illustrée d’un film documentaire par Nicolas Alliot.

Quatre mois d’odyssée en parapente à travers le Tadjikistan, le Pakistan, l’Inde, le Népal, le Sikkim et l’Arunachal Pradesh jusqu’à la frontière Birmane. Quatre mois d’aventure, de rencontres, de doutes, d’effort, de vols au coeur des paysages de l’Himalaya.

Avec 35 kg sur le dos et accompagné de son violon, Blutch part à la rencontre des gens qu’il croise le long de son périple. Des rencontres magiques aux mésaventures imprévues nous suivons ce parapentiste passionné jusqu’au bout de cette traversée de l’Himalaya.

Entrée libre – Réservation conseillée (vu la capacité limitée à 50 places). +33 3 83 45 18 32 http://www.museecinemaphoto.com/ Musée du Cinéma

Saint-Nicolas-de-Port

dernière mise à jour : 2023-02-22 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Autres Lieu Saint-Nicolas-de-Port Adresse 10 Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Ville Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port lieuville Saint-Nicolas-de-Port Departement Meurthe-et-Moselle

Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nicolas-de-port meurthe et moselle tourisme saint-nicolas-de-port/

BLUTCH 2023-03-04 was last modified: by BLUTCH Saint-Nicolas-de-Port 4 mars 2023 10 Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Meurthe-et-Moselle Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-Moselle

Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle