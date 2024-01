Alex Brachet Blum Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Alex Brachet ♫PIANO SOLO♫ Vendredi 26 janvier, 20h30 Blum Entrée libre

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

Alex Brachet, premier prix de conservatoire en classique et jazz, fusionne la virtuosité classique avec la liberté du jazz pour une soirée magique. Venez découvrir son interprétation unique des standards de Duke Ellington, Charlie Parker et bien plus encore !

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur