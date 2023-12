Alex Brachet Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Alex Brachet Blum Marseille, 26 décembre 2023 19:30, Marseille. Alex Brachet Mardi 26 décembre, 20h30 Blum Entrée libre Piano solo Jazz

Il revisitera de grand standard du jazz de Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane mais aussi des moins connus qu’il affectionne particulière

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ment. Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ment »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T20:30:00+01:00 – 2023-12-26T22:30:00+01:00

2023-12-26T20:30:00+01:00 – 2023-12-26T22:30:00+01:00 Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13001 Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Blum Marseille Latitude 43.298532 Longitude 5.382909 latitude longitude 43.298532;5.382909

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/