Sun Afrika Blum Marseille, 22 décembre 2023 21:30, Marseille.

Sun Afrika Vendredi 22 décembre, 22h30 Blum Entrée libre

Afrobeat, kuduro, Ampiano, dancehall

Soleil sur Terre & Queen des good vibes, de la joie et du dancefloor, Sun Afrika instaure depuis 2019 à Marseille et partout où sa vague solaire passe, des safe spaces pour que les Queers, les Afro-Descendant.es et les êtres funky & lumineux.ses puissent briller, connecter et s’enjailler librement.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T22:30:00+01:00 – 2023-12-22T23:59:00+01:00

2023-12-22T22:30:00+01:00 – 2023-12-22T23:59:00+01:00