Mosaïque Vendredi 15 décembre, 22h30 Blum Entrée libre

Electro House, Techno, Minimal

Entre house, tech-house, tribale et techno, Mosaïque c’est un live (très) vivant, aux sonorités riches et variées. Les 3 artistes qui composent le groupe ont fait vibrer les dancefloors du 6b à Paris, du Groom à Lyon, du Chapiteau à Marseille ou encore lors de fêtes plus sauvages, organisées par les Sœurs Malsaines ou le collectif Dédale de Lyon.

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille

