Marseille Fred Draï Blum Marseille, 12 décembre 2023 19:30, Marseille. Fred Draï Mardi 12 décembre, 20h30 Blum Entrée libre Piano solo Jazz

Retour du pianiste issue de la scène marseillaise. Ce mardi sera consacré au jazz en improvisation mais également quelques standards.

