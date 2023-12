LEKØ Blum Marseille, 8 décembre 2023 21:00, Marseille.

LEKØ Vendredi 8 décembre, 22h00 Blum Entrée libre

Pop rock folk

LEKØ, c’est la puissance, la douceur et la poésie à la fois…un savant mélange entre un dandy et un homme des bois. Un cross-over lumineux entre americana, gospel-blues, folk-rock et pop, subtilement carrossé de basses numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T22:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

