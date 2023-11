Boogie Lionne Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Boogie Lionne Blum Marseille, 24 novembre 2023, Marseille. Boogie Lionne Vendredi 24 novembre, 20h30 Blum Entrée libre Biguine et Jazz du Bayou. Un 4tet lascif comme une sieste sous l’orage et relevé façon jerk chicken

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille
Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille

