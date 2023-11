Cet évènement est passé Nato Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Nato Blum Marseille, 14 novembre 2023, Marseille. Nato Mardi 14 novembre, 20h30 Blum Entrée libre Sa passion pour le piano l’a conduit vers des sommets musicaux inouïs.

Nathanael nous transporte dans un monde magique avec chaque note qu’il joue. Sa virtuosité et son interprétation émotionnelle ne manquent jamais de nous émerveiller. Suivez Nathanael dans son voyage musical, explorez son art, et laissez-vous envoûter par sa mélodie enchanteresse.

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:30:00+01:00

