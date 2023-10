Basilic swing Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Basilic swing Blum Marseille, 10 novembre 2023, Marseille. Basilic swing Vendredi 10 novembre, 22h00 Blum Entrée libre La très en vogue brasserie le BLUM se situe au RDC du nouveau cinéma l’ARTPLEX aux réformés à Marseille.

Vous pouvez venir diner ou juste boire un verre. Tout est possible

Le concert de basilic swing commencera à 22h (jusqu’à minuit).

Entrée libre

Réservations conseillées si vous voulez manger.

Ambiance chaleureuse garantie

Blum Brasserie

Restaurant

Bar, Café, Pizza & Brasserie.

Réservations : 04 84 89 60 09 ou sur internet.

Ouvert à partir de 9h30

2023-11-10T22:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

