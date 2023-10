Cet évènement est passé The Tribute Jam #3, Jaco Pastorius Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille The Tribute Jam #3, Jaco Pastorius Blum Marseille, 25 octobre 2023, Marseille. The Tribute Jam #3, Jaco Pastorius Mercredi 25 octobre, 21h00 Blum Entrée libre Entrez dans la chambre de n’importe quel bassiste digne de ce nom et vous y trouverez, aussi sûr qu’un triton dans un accord de 7e, une collection de posters du sulfureux et prodigieux Jaco Pastorius, serrant contre son torse nu et en sueur une Fender Jazz Bass fretless. Car ne vous y trompez pas, telle une comète à la fin tragique traversant la stratosphère du jazz fusion, le type a fait de la basse électrique ce qu’elle est aujourd’hui, tout simplement. Ouverture :

>Rémi Denis – piano/keys

>Paul Philibert – bass

>Paul Scapillati – drums

>Djamel Taouacht – percussions Déroulé : tu choisis un ou plusieurs morceaux parmi la liste de ceux proposés ci-dessous, et tu t’inscris à l’avance auprès de Rémi (@re_mi_lab ou remilaboratory@gmail.com), ou bien sur place à la pause (indiquer instru, morceau(x) souhaité(s) et tona si tu chantes) ! Sur place : batterie, clavier/piano, ampli basse, sono, micros chant Setlist avec les inscrits et partitions (en C) en story à la une PROG

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-25T21:00:00+02:00 – 2023-10-25T23:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T21:00:00+02:00 – 2023-10-25T23:30:00+02:00

