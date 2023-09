The Tribute Jam #2 – Herbie Hancock Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille The Tribute Jam #2 – Herbie Hancock Blum Marseille, 27 septembre 2023, Marseille. The Tribute Jam #2 – Herbie Hancock Mercredi 27 septembre, 21h00 Blum Entrée libre Après le succès de la première Tribute Jam, on remet ça pour une 2e édition le 27/09 au Blum Canebière ! Un rendez-vous en jam organisée tous les derniers mercredis du mois en hommage à un influenceur du jazz, du groove et de la bonne vibe ! The Tribute Jam #2 – Herbie Hancock Résumer la carrière d’Herbie en quelques lignes serait une insulte à son génie. Pianiste virtuose, inventeur du jazz/funk, précurseur du hip hop, chevaucheur fou de synthés cosmiques, compositeur d’à peu près la moitié du Realbook à lui tout seul, détenteur d’une petite quinzaine de Grammys, Herbie influence depuis plus d’un demi-siècle toute forme de vie sur terre. 1er set (45mn) :

@re_mi_lab – piano/keys

@philoubert_ _ – bass

Paul Scapillati – drums Déroulé : tu choisis un ou plusieurs morceaux parmi la liste de ceux proposés ci-dessous, et tu t’inscris à l’avance auprès de Rémi (@re_mi_lab sur insta ou remilaboratory@gmail.com), ou bien sur place à la pause (indiquer instru, morceau(x) souhaité(s) et tona si tu chantes) ! Sur place : batterie, clavier/piano, ampli basse, sono, micros chant Setlist avec les inscrits et partitions (en C) → www.blumcanebiere.com

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:remilaboratory@gmail.com »}, {« link »: « http://www.blumcanebiere.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T21:00:00+02:00 – 2023-09-27T23:59:00+02:00

2023-09-27T21:00:00+02:00 – 2023-09-27T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Blum Marseille latitude longitude 43.298532;5.382909

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/