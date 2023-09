Maracuja Blum Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

À l’occasion de l’European Jazz Conference qui a lieu cette année à Marseille, Grands Formats et le Blum s’associent pour accueillir en concert le groupe Maracuja, membre du collectif Veston Léger.

Maracuja, nom tropical du fruit de la passion, est un savoureux mélange de couleurs, d’inspirations, de voyages, créé en 2012 par la flûtiste Amina Mezaache. Ce quartet à géométrie variable explore l’univers foisonnant des musiques brésiliennes et invite le public à voyager à travers différentes régions du Brésil, où chaque rythme raconte sa propre histoire, évoquant l’Afrique, l’Amazonie amérindienne, les plaines arides du Nordeste, ou les ports vivants et colorés de Rio. Mais le voyage de Maracuja ne s’arrête pas là, il traverse aussi de nombreux métissages, où se rencontrent la liberté du jazz, les expérimentations de la musique contemporaine, ou encore l’envoûtement des musiques de transe.

http://www.vestonleger.com/

Grands Formats est une fédération d’artistes qui réunit 116 grands ensembles et collectifs de jazz et de musiques improvisées en France et en Europe.

https://www.grandsformats.com/

