Open Mic / Vadim-Redford Blum Marseille, 23 juillet 2023, Marseille.

Open Mic / Vadim-Redford Dimanche 23 juillet, 18h00 Blum Entrée libre

Ce dimanche 23 juillet, dès 17h30, Vadim et Redford vous invitent à passer la soirée avec eux au Blum. Au programme un open mic où tout le monde est invité à poser son seize, à lâcher son freestyle, à pousser la chanson et à déclamer sa poésie. Tous les styles et tous les genres sont les bienvenus ! Ensuite il y aura un concert des deux rappeurs à la dérive, qui vous feront monter à bord de leur bateau pirate pour faire un tour dans leur univers de pop-rap bilingue. Et pour finir en beauté, Vadim et Redford vous proposent leur meilleure playlist pour profiter d’une soirée d’été. Le tout bien arrosé par les bonnes bières et autres boissons du Blum, bien sûr.

Vadim-Redford

Vadim et Redford se sont rencontrés au lycée, quand Redford est arrivé d’Angleterre. En 2021 ces deux amis internationaux embarquent pour une nouvelle aventure. Leur odyssée musicale relève du pop-rap aux influences diverses, hip-hop, funk, trap, électro. Il y a de la joie, de la colère, de l’amour, du hubris. Et malgré les questions qui nous bouffent l’esprit au cœur de la nuit, il y a la certitude qu’on kiffe toujours plus ensemble.

_____________________________________________________________

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

