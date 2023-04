French Saucisson Syndicate Blum Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

French Saucisson Syndicate Blum, 4 avril 2023, Marseille. French Saucisson Syndicate Mardi 4 avril, 21h00 Blum Entrée libre « Brassens is not dead », disait Aya Nakamura dans son dernier single. Elle n’avait pas tort. Et le French Saucisson Syndicate (traduction de Syndicat de la Mortadelle Française) est là pour le prouver. Ce trio marseillais reprend des chansons françaises façon jazz-pop. Même Edith Piaf se mettrait au twerk en les entendant. » (Hogan, 2023)

Opérant le grand écart entre les chansons de nos grand-mères et un jazz moderne multi facettes, « The French Saucisson Syndicate » ar(dé)range la pop culture française, de Barbara à Cloclo en passant par Brel, Gainsbourg ou encore Nino Ferrer…

Rémi Denis : claviers, arrangements

Paul Scapillati : batterie

Paul Philibert : basse Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T21:00:00+02:00 – 2023-04-04T23:30:00+02:00

2023-04-04T21:00:00+02:00 – 2023-04-04T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Blum Marseille

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

French Saucisson Syndicate Blum 2023-04-04 was last modified: by French Saucisson Syndicate Blum Blum 4 avril 2023 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône