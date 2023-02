Papago Blum, 23 février 2023, Marseille.

Papago Jeudi 23 février, 21h30 Blum

Entrée libre

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le groupe musical “Papago” composé de Kika et Sveta, vous invite à voyager à travers un répertoire des musiques du monde, où le latino se mélange à la rumba flamenca et aux musiques des pays slaves (mix des origines respectives du groupe).

Kika (chanteur-guitariste) et Sveta (chanteuse-guitariste-percussionniste) unissent leur voix et leur talent sur scène pour vous plonger dans un univers musical unique. En couple dans la vie comme sur scène, leur complicité se voit et s’entend. En bonus, leur fils Tony (14 ans) apporte la cerise sur le gâteau en participant aux concerts depuis son plus jeune âge, avec une voix qui promet !!!



