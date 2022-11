Etienne Manchon Trio Blum, 17 novembre 2022, Marseille.

Etienne Manchon Trio Jeudi 17 novembre, 20h30 Blum

Entrée libre

♫JAZZ♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Etienne Manchon Music », « cache_age »: 86400, « description »: « Etienne Manchon Trio – Nouvel album « Streets » », sortie le 23 septembre 2022.nGet your album on BANDCAMP : https://etiennemanchontrio.bandcamp.com/album/streetsnnContact artiste : etiennemanchontrio@gmail.com / 06.49.63.28.93nnEtienne Manchon – piano, claviers, compositionsnClu00e9ment Daldosso – contrebassenPierre Pollet – batteriennPierre de Bethmann – directeur artistiquenClu00e9ment Soulignac – enregistrement & mixagenNate Wood – masteringnGuillaume Pique – designnnPhilippe Estu00e8phe & Gabriel Truilhu00e9 – vidu00e9onnu2117 2022_Regarts » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »13h11 – Etienne Manchon Trio (Music Video) » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/MtBww5_U46I/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=MtBww5_U46I » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCw2p5ACr0PK_mr-zmHjAUTA » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »

https://www.youtube.com/watch?v=MtBww5_U46I

Après un premier album, Elastic Borders – 2019, Etienne Manchon et son trio dévoilent leur nouveau projet Streets. Piano, contrebasse, batterie, claviers et percussions se mêlent pour une musique aux confins du jazz, du rock et de la musique de film.

Des compositions originales ciselées sur mesure, pour un groupe à l’énergie débordante dont le terrain de jeu favori est sans nul doute le live ! Clément, Théo et Etienne se connaissent par cœur et affichent une complicité rare sur scène, qu’ils communiquent à un public toujours plus nombreux et enthousiaste.

Pour écouter « Streets » :

Etienne Manchon : piano, claviers, compositions

Clément Daldosso : contrebasse

Théo Moutou : batterie

—–

INFOS PRATIQUES :

– Entrée libre, sortie aussi

– À boire et à manger: Après un premier album, Elastic Borders – 2019, Etienne Manchon et son trio dévoilent leur nouveau projet Streets. Piano, contrebasse, batterie, claviers et percussions se mêlent pour une musique aux confins du jazz, du rock et de la musique de film.Des compositions originales ciselées sur mesure, pour un groupe à l’énergie débordante dont le terrain de jeu favori est sans nul doute le live ! Clément, Théo et Etienne se connaissent par cœur et affichent une complicité rare sur scène, qu’ils communiquent à un public toujours plus nombreux et enthousiaste.Pour écouter « Streets » : http://etiennemanchontrio.bandcamp.com/album/streets Etienne Manchon : piano, claviers, compositionsClément Daldosso : contrebasseThéo Moutou : batterie—–INFOS PRATIQUES :– Entrée libre, sortie aussi– À boire et à manger: https://www.blumcanebiere.com/menu-blum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T20:30:00+01:00

2022-11-17T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Etienne Manchon Trio Blum 2022-11-17 was last modified: by Etienne Manchon Trio Blum Blum 17 novembre 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône