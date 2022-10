Vino y se Fué Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vino y se Fué Blum, 18 octobre 2022, Marseille. Vino y se Fué Mardi 18 octobre, 20h30 Blum

Entrée libre

♫CUMBIA♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Vino y se Fué est une bande tropical-latine avec une identité unique. Un mélange de Cumbia et des rythmes très dansants.

Ces musiciens puisent ses influences musicales dans les standards de Cumbia colombienne et ses influences sonores dans la Cumbia Chicha du Perou ! Au menu : Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques et lignes de basse bien lourdes pour transporter le public dans un état de transe. Les 4 musiciens originaires du Venezuela, Équateur, d’Argentine et de Colombie sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager Pa’ bailar y gozar !! Roberto : chant et saxo

Hannes : basse

Juan : guitare , chant

Mello : percussion et chant.

