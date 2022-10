Coline Duo Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Entrée libre

♫JAZZ♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le duo Coline Fourment au chant et Maryline Ferrero au piano s’est rencontré sur les bancs du conservatoire.

Depuis, elles jouent régulièrement ensemble et façonnent un répertoire riche et varié. Elles vous feront voyager à travers des standards de divers styles, vous feront redécouvrir un répertoire français et pourquoi pas quelques compositions originales. Venez découvrir ce duo authentique !

Maryline FERRERO / piano

Coline FOURMENT / chant

2022-10-11T20:30:00+02:00

2022-10-11T22:30:00+02:00

