Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National Ce spectacle est un hommage à Francis Blanche, non pas le comédien interprétant des personnages moustachus teigneux, non pas l’humoriste turbulent des ondes radiophoniques, mais le poète et l’auteur prolifique de chansons désopilantes.

Treize poèmes qui nous entraînent du côté de la bluette, où l’on découvre une âme fragile, sentimentale et désillusionnée, avec tout de même, au détour de certains vers, quelques peaux de banane inévitables.

Sept chansons trempées dans le vitriol où l’on entend le rire qui grince et qui grimace. Un récital accompagné par l’accordéon qui sait aussi bien faire pleurer les rires que sourire les pleurs. lahaievive@gmail.com https://sites.google.com/view/lahaievive Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

