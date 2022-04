BLUES ZEN SOUL EN CONCERT À LA SEICHE La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

BLUES ZEN SOUL EN CONCERT ————————- ### À LA SEICHE SEVRIER (74) VE.8 AVRIL Blues Zen Soul, est un groupe annécien de 7 musiciens & un duo de chanteurs. Leur univers de reprises est composé d’influences funk, blues, Rn’b et Soul.

Entrée et parking gratuits

