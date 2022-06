Blues TV, 12 août 2022, .

Blues TV



2022-08-12 – 2022-08-12

EUR Vendredi 12 aout à 21h

Le groupe écume durant

une quinzaine d’années,

tous les festivals et clubs

de France, de Suisse et

jusqu’en Allemagne avec

comme point d’orgue une

tournée dans l’ouest de la

France et un passage

remarqué au Blues

passion de Cognac.

Ils élargissent depuis plusieurs

années leur répertoire avec de

grands standards du Blues en

ayant toujours à coeur de faire

danser les foules.

Petite restauration et

buvette par l’USA

Rugby

