Meyreuil Salle Jean Monnet Bouches-du-Rhône, Meyreuil Blues Roots Festival: RAPHAEL IMBERT QUINTET JAM SESSION Salle Jean Monnet Meyreuil Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Meyreuil

Blues Roots Festival: RAPHAEL IMBERT QUINTET JAM SESSION Salle Jean Monnet, 11 septembre 2021, Meyreuil. Blues Roots Festival: RAPHAEL IMBERT QUINTET JAM SESSION

Salle Jean Monnet, le samedi 11 septembre à 15:00

RAPHAEL IMBERT QUINTET JAM SESSION GRATUITE Sous la direction de Raphaël Imbert, avec son Quartet ! Raphaël Imbert est un saxophoniste de jazz, chef d’orchestre, compositeur, professeur de musique français et directeur du conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Il est fondateur et directeur artistique de la Compagnie Nine Spirit. Raphael Imbert “fera le boeuf” à 15h à la Salle Jean Monnet de Meyreuil.

Entrée libre

♫♫♫ Salle Jean Monnet D58F, 13590 Meyreuil Meyreuil Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Meyreuil Autres Lieu Salle Jean Monnet Adresse D58F, 13590 Meyreuil Ville Meyreuil lieuville Salle Jean Monnet Meyreuil