DOMAINE DE VALBRILLANT, le samedi 11 septembre à 19:00

**FRED CHAPELLIER** C’est au début des années 90 que Fred forme son premier blues band “Kashmir”, avec lequel il tournera 4 ans. Puis viennent les années “Men in Blue”, groupe dans lequel il partage le chant et la guitare avec un certain “Big Joe Barret”. Deux CD 4 titres verront le jour en 1997 et 1998. Mais Fred se sent rapidement à l’étroit et souhaite reprendre les commandes de sa propre musique. En 1999, il décide de partir de son côté pour former son ultime groupe : « Fred Chapellier Blues Band ». Il enregistrera deux albums « Blues Devil » sorti en 2003 sous le label Mosaic Music et « l’oeil du blues » en 2005. Albums sur lesquels on retrouvera l’excellent Johan Dalgaard (Johnny Hallyday, Bashung, Gaétan Roussel etc…). Les cuivres étant assurés par Boney Fields (Lucky Peterson, Luther Allison…) et sa section. Les critiques sont plus que positives, à tel point qu’en 2004, à l’occasion des «Trophées France Blues», Fred sera nommé « révélation blues » et « meilleur guitariste » de l’année. La même année, Fred Chapellier blues band devient définitivement FRED CHAPELLIER. “Exit” les mots “blues band”, car si Fred est indiscutablement influencé par cette musique, il l’est tout autant par la Soul et le Rock. C’est donc avec ces trois styles musicaux qu’il construit sa propre musique. Fred ne cesse de faire parler de lui et, devenu musicien professionnel depuis 1990, il accompagnera, en parallèle à son propre groupe, différents artistes de blues tels : Don Ray Johnson, UP Wilson, Boney Fields, Buddy Whittington etc… mais aussi des artistes français célèbres comme Jacques Dutronc (tournée 2010). Novembre 2014, Fred participe aux Vieilles Canailles avec Dutronc, Hallyday et Mitchell, pour 6 soirs à Bercy. Avril 2016, sortie du dernier album studio sous le nom FRED CHAPELLIER, intitulé IT NEVER COMES EASY. Depuis 2015, Fred se produit en quartet et rend hommage à la musique de Peter Green, le génial fondateur du légendaire groupe Anglais FLEETWOOD MAC. Un album Live « Fred Chapellier plays Peter Green » est sorti en octobre 2018 pour boucler la boucle avant de revenir à son répertoire personnel. Juin/juillet 2017, Fred part en tournée pour 17 concerts avec les Vieilles Canailles (Hallyday, Mitchell et Dutronc). Sortie officielle en CD, DVD et vinyl le 8 novembre 2019. Fred travaille actuellement sur un prochain album. MUSICIENS PATRICK BALDRAN : GUITARE RYTHMIQUE JÉRÉMIE TEPPER : GUITARE RYTHMIQUE ET CHOEURS CHRISTOPHE GARREAU : BASSE ET CHOEURS GUILLAUME DESTARAC : BATTERIE ET CHOEURS **ROBIN MCKELLE** Jazz, blues, soul, pop font partie de son répertoire musical. Robin McKelle est une révélation du Jazz Vocal féminin. Elle est régulièrement comparée à Ella Fitzgerald pour son registre de voix alto, par ses fans de jazz de la première heure mais c’est surtout Aretha Franklin, Tina Turner et Janis Joplin qui reviennent plutôt régulièrement aujourd’hui. La voix de Robin McKelle reflète la puissance de ces trois titans vocaux tout en conservant les nuances raffinées de Fitzgerald. Sa prestance scénique couplée à son timbre éraillé font d’elle une artiste incontournable dans l’univers musical actuel. À ses débuts, elle a partagé la scène avec de prestigieux artistes comme Michael McDonald ou Bobby Mc Ferrin. Ses références musicales sont pourtant plus basées autour de Ray Charles, Nina Simone ou encore Donny Hathaway. Auteure-compositrice avertie et chanteuse puissante, Robin McKelle a longtemps trouvé un foyer où se croisent la soul, le jazz, la pop, le gospel, le blues et l’American Songbook. Le 14 février 2020, elle sort « Alterations », son huitième album. copyright Beate Grams copyright Beate Grams robin-mckelle-copyright-frankbullitt-web MUSICIENS ROBIN MCKELLE : CHANT JONATHAN THOMAS: PIANO ET CLAVIERS RASHAAN CARTER: BASS ADAM JACKSON : BATTERIE

15 / 30€

DOMAINE DE VALBRILLANT Route de Valbrillant, 13590 Meyreuil Meyreuil Langesse Bouches-du-Rhône



2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T23:30:00