Blues Roots Festival DOMAINE DE VALBRILLANT, 10 septembre 2021, Meyreuil.

Blues Roots Festival

DOMAINE DE VALBRILLANT, le vendredi 10 septembre à 19:00

**BIG DADDY WILSON** Big Daddy Wilson bien que nouveau sur la scène Blues, semble avoir chanté le Blues toute sa vie, parce que celui-ci vient du cœur. “Je veux que les gens me ressentent, je veux les prendre par la main et les amener dans mon univers, là bas sur les chemins de terre battue de Caroline du Nord“. Wilson Blount est né et a grandi dans une petite ville agricole appelée Edenton, directement au cœur du Sud des États- unis. La population d’Edenton compte moins de 6000 habitants, 55 % d’Afro-américains, dont 25 % au-dessous du seuil de pauvreté. Après avoir chanté avec de nombreux groupes Blues et Soul durant quelques années, il a démarré un projet Blues acoustique appelé “Back To The Roots” avec le guitariste Wolfgang “Doc Fozz” Feld. Ils ont enregistré leur premier CD ensemble “My Day Will Come” en 2004. Cette même année, il sort un deuxième CD “Get On Your Knees And Pray » à Budapest, en Hongrie ». Dans le même temps, Wilson commence à sillonner l’Europe, dans de petits clubs, sur de grands festivals, des show radios, des émissions de télévision et même au Cinéma… En 2009 avec l’album “Love Is The Key” il enregistre ses propres compositions, avec une formation réduite, comprenant le raffiné Dave Goodman à la guitare ; arrangeant façon “Roots” quelques instrumentations acoustiques souvent minimalistes, mais débordantes de “Soul”. Les journaux et les magazines décrivent un style vocal unique, puissant et chaud, et comment Big Daddy touche l’auditoire avec chaque mot qu’il chante. “Vous pouvez apprendre beaucoup des gens et des chanteurs, mais la chose la plus importante est ce que vous vous sentez. Le Blues est un sentiment, Feel me !“ Mais considérer Big Daddy Wilson comme un simple Bluesman n’est pas suffisant. Grâce à son style vocal unique, sa capacité à raconter des histoires, il se détache du lot comme un messager, un véritable chanteur, et un auteur-compositeur-interprète. “Pour moi tout cela est arrivé sur une longue période de temps, mais j’ai finalement trouvé ma voie, mon chemin !“ MUSICIENS CESARE NOLLI : GUITARE PAOLO LEGRAMANDI : BASSE NIK TACCORI : BATTERIE ENZO MESSINA : CLAVIERS **ERIC GALES** Eric Gales a grandi dans un foyer religieux avec ses frères Eugene et Manuel qui avaient l’habitude d’écouter Jimi Hendrix, Cream, Muddy Waters, Blue Cheer, Albert King, John Lee Hooker, King’s X et Stevie Ray Vaughan. Naturellement droitier, Eric a développé son jeu de gaucher en s’entraînant avec ses frères aînés Eugene, son «mentor», et Little Jimmy King, qui a ensuite été adopté comme filleul d’Albert King. Son talent a attiré l’attention d’Elektra Records, qui a sorti son premier album « The Eric Gales Band » en 1991 alors qu’il n’avait que 16 ans. Le groupe était composé d’Eric, de son frère aîné Eugene et du batteur Huwbert Crawford. « Picture of a Thousand Faces » a suivi en 1993, puis Manuel Gales (alias Little Jimmy King) a rejoint ses deux frères pour Left Hand Band sous le nom de The Gales Brothers. En 2001, Eric Gales a sorti son premier album sur le label MCA Records «That’s What I Am» avant de passer au légendaire label shreædder de Mike Varney, Shrapnel Records pour «Crystal Vision» (2006) et «The Psychedelic Underground» (2007). Quatre albums sur Blues Bureau Internation ont suivi; «The Story of My Life» (2008), «Layin’ Down The Blues» (2009),«Relentless» (2010) et «Transformation» (2010). En tant que guitariste de renom, il a joué avec : Carlos Santana à Woodstock en 1994 et en juillet 2016, Zakk Wylde qui est également apparu sur « Good For Sumthin » de 2014 et Eric Johnson qui est également apparu sur le même album. Il a également fait une tournée dans le cadre de The Experience Hendrix tour avec des artistes légendaires comme Bootsy Collins et Robert Randolph. Il a également collaboré à plusieurs reprises avec Lauryn Hill. En 2017, Provogue / Mascot Label Group sort «Middle of the Road» qu’Eric décrit comme sa «renaissance» suite à des problèmes de boisson et de drogue et a collaboré avec Gary Clark Jr., le jeune guitariste Christone «Kingfish» Ingram, Eugene Gales et Lauryn Hill . “Middle of the Road” est sorti en février 2017 et a atteint la 1ère place du iTunes Blues chart et la 4ème place du Billboard Blues. Depuis, il a tourné presque sans arrêt; il a joué avec Gary Clark Jr., Beth Hart, Gov’t Mule et à travers l’Australie, l’Argentine, le Chili, les États-Unis et l’Europe. Début 2019, il sort son nouvel album «The Bookends» (Provogue / Mascot Label Group). L’album a été enregistré avec Matt Wallace (Maroon 5, Faith No More, The Replacements) et propose des collaborations avec Beth Hart, Doyle Bramhall II et B. Slade. MUSICIENS ERIC GALES : LEAD GUITARE / VOCAL LADONNA GALES : PERCUSSIONS NICK HAYES : BATTERIE CODY MANSFIELD : BASSE JONATHAN LOVETT : CLAVIERS

30 / 15€

♫♫♫

DOMAINE DE VALBRILLANT Route de Valbrillant, 13590 Meyreuil Meyreuil Langesse Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T23:30:00