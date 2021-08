Blues Roots Festival: AWEK DOMAINE DE VALBRILLANT, 12 septembre 2021, Meyreuil.

Blues Roots Festival: AWEK

DOMAINE DE VALBRILLANT, le dimanche 12 septembre à 18:00

AWEK Awek, c’est 25 années sur les routes, à travers le monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 24 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, tel un dévouement. 11 albums enregistrés dont quatre aux USA et plus de 1600 concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec, et les USA. AWEK n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et simplicité. AWEK a participé à des festivals prestigieux tels que “Jazz à Montréal” (Québec), “Jazz à Vienne”, “Jazz in Marciac”, “Cognac Blues Passions”, “Cahors Blues Festival”, “Blues sur Seine”, “Nancy Jazz Pulsation”, “Tanjazz” à Tanger (Maroc), “Playing With Fire” à Omaha (USA), et tant d’autres… En ouverture d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, The Yardbirds, John Mayall, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas… Plus présent que jamais en 2015, nos 4 baroudeurs poursuivent inlassablement leur route, celle qu’ils avaient choisie par instinct et passion il y a 20 ans, en 1994… En janvier 2019, AWEK a joué à la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre Pasdeloup sous le direction de Jean-François Verdier. Leur douzième album éponyme est sorti en mai 2021. MUSICIENS BERNARD SELLAM : CHANT, GUITARE JOËL FERRON : BASSE OLIVIER TREBEL : BATTERIE STÉPHANE BERTOLINO : HARMONICA

GRATUIT- RESERVATION EN MAIRIE

DOMAINE DE VALBRILLANT Route de Valbrillant, 13590 Meyreuil Meyreuil Langesse Bouches-du-Rhône



