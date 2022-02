Blues Power Jam Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris Catégorie d’évènement: Paris

Blues Power Jam Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades], 14 février 2022, Paris. Blues Power Jam

du lundi 14 février au lundi 4 juillet à Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades]

BLUES POWER JAM • Tous les lundis • La soirée parisienne organisée par Bassam Bellman’s Blues Power. Jam-session après le premier set. RDV dès 20h30 chez : Lenouvô Cosmos • Dalle des Olympiades 105 rue de Tolbiac 75013 Paris Come on people ! [https://www.facebook.com/bluespowerjam](https://www.facebook.com/bluespowerjam) [https://www.instagram.com/bluespowerjam](https://www.instagram.com/bluespowerjam) [https://twitter.com/bluespowerjam](https://twitter.com/bluespowerjam)

Entrée libre • Consommation requise • Possibilité de dîner sur place

